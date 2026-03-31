È stata posata la prima pietra del cantiere per la costruzione della cassa di espansione a Prulli, nel Comune di Reggello. L'intervento riguarda l'area del comune e rappresenta l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera. La posa simbolica segna l'avvio ufficiale delle attività di costruzione nel sito interessato.

È stata posata la prima pietra del cantiere per realizzare la cassa di espansione di Prulli, nel Comune di Reggello. Il direttore della protezione civile regionale Giovanni Massini col sindaco Piero Giunti, il presidente Eugenio Giani e i consiglieri regionali Serena Spinelli e Francesco Casini hanno simbolicamente dato il via al cantiere di un invaso che fa parte di un sistema di casse di espansione con quella di Pizziconi, recentemente terminata a Figline tra l’A1 e l’Alta Velocità, quella di Restone in corso d’opera e quella di Leccio che andrà in gara di progettazione a breve. In tutto questo sistema di casse denominato "Figline"... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prulli e la futura cassa di espansione. Messa la prima pietra del cantiere

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Discussioni sull' argomento Prulli e la futura cassa di espansione. Messa la prima pietra del cantiere; Cassa d’espansione di Prulli, partiti i lavori. Sopralluogo al cantiere del presidente Giani.