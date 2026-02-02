Maltempo allerta per pioggia che gela e piene dei fiumi | bollino giallo su tutto il Piacentino

Le previsioni meteo annunciano una nuova ondata di maltempo che si farà sentire anche in provincia di Piacenza. Pioggia intensa e temperature in calo portano rischi di allagamenti e gelate. Le autorità consigliano di prestare attenzione e di limitare gli spostamenti.

L’avviso della protezione civile di 24 ore valido dalla mezzanotte del 3 febbraio: per alta collina e montagna allerta anche per vento e possibili frane Maltempo in arrivo, allerta per piene dei fiumi e pioggia che gela su tutto il territorio piacentino. A diramare il bollino giallo – valido per 24 ore a partire dalla mezzanotte del 3 febbraio – la protezione civile dell’Emilia-Romagna. Per i comuni di alta collina e montagna allerta anche per possibili frane e vento. «Per la giornata di martedì 3 febbraio – riporta l’avviso - sono previste precipitazioni intense, localmente anche a carattere di rovescio più probabili sul crinale dell’Appennino centro-occidentale.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Approfondimenti su Maltempo Piacentino

Ultime notizie su Maltempo Piacentino

