Attirata in garage e molestata a 13 anni L’accusa non regge | assolto badante

Un uomo di 67 anni, residente a Cerreto d'Esi e originario dell'Albania, è stato assolto dall'accusa di aver molestato una ragazza di 13 anni, dopo che il processo si è concluso con una decisione di non colpevolezza. La vicenda riguardava un episodio avvenuto in un garage, che aveva portato all'apertura del procedimento giudiziario.

L’uomo, 67 anni, era accusato di violenza sessuale aggravata. La minore si era fermata per chiedere di ricaricare il cellulare scarico ANCONA – Un uomo di 67anni, residente a Cerreto d'Esi ma originario dell'Albania, è stato assolto oggi dall’accusa di violenza sessuale aggravata su una 13enne. “Il fatto non sussiste” per il collegio penale del tribunale di Macerata dove era finito a processo. Stando alle accuse il 16 dicembre del 2024 avrebbe approfittato della minorenne in una frazione di Esanatoglia, nel Maceratese, portandola in una rimessa dove l'avrebbe stretta a sé con forza per baciarla. La 13enne doveva andare a fare i compiti da una compagna di scuola che abita nella frazione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Sgarbi assolto: finisce il caso Manetti, l’accusa di riciclaggio non regge in tribunale.Sgarbi Assolto dal Riciclaggio: Finisce un’Indagine a Lungo Raggio sul Quadro Manetti Vittorio Sgarbi è stato assolto dall’accusa di riciclaggio in...

Assolto Ted DiBiase Jr.: decaduti i 13 capi d’accusaTheodore Marvin DiBiase, figlio della leggenda WWE “The Million Dollar Man” Ted DiBiase e noto a suo volta come Ted DiBiase Jr.

Temi più discussi: Attirato in un garage, picchiato e rapinato: arrestato un 21enne bresciano; Partinico, la droga in un garage insospettabile, ecco la sorpresa; Quattro adolescenti del Texas arrestati con l’accusa di aver rapito un ex compagno di classe del liceo e di averlo torturato per una disputa con la fidanzata: Sono tutti piuttosto spaventati.

Ragazzina di 13 anni attirata in un garage e molestata mentre va da un'amica a fare i compitiESANATOGLIA Badante accusato di aver palpeggiato una ragazzina di 13 anni, il primo luglio la minore sarà sentita in aula in forma protetta. Lo hanno stabilito ieri i giudici del collegio del ... corriereadriatico.it

Fisioterapista trovata con la gola tagliata in garage: attirata in trappola dall'aggressore. Continua la caccia all'ex compagno della figliaBOLZANO - Tentato omicidio in Alto Adige: una donna è stata trovata oggi, mercoledì 14 febbraio all'interno del garage di un condominio. La vittima, con ferite gravi ma ancora in vita, è una persona ... ilgazzettino.it

La pig butchering è un tipo di truffa online in cui la vittima viene attirata in una falsa storia d’amore o di amicizia per poi essere indotta ad inviare denaro, spesso in criptovaluta, ai malviventi. Proprio in queste ore l’Interpol ha acceso un faro sulla frode, che or - facebook.com facebook

Torino, piazza Santa Giulia: una 18enne attirata con un messaggio, aggredita, rapinata e filmata da un branco di coetanee, alcune minorenni. Una violenza disumana che interroga tutti. Grazie a chi l’ha soccorsa. A questa ragazza va la mia vicinanza più sinc x.com