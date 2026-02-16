Sgarbi assolto | finisce il caso Manetti l’accusa di riciclaggio non regge in tribunale

Vittorio Sgarbi è stato assolto dall’accusa di riciclaggio che lo coinvolgeva nel caso del quadro di Rutilio Manetti. La decisione del tribunale arriva dopo mesi di indagini che avevano sollevato sospetti sulla provenienza dell’opera, esaminando anche documenti e testimonianze. La vicenda si era protratta a lungo, creando tensioni tra l’artista e alcuni esperti del settore. Alla fine, le prove presentate in aula hanno dimostrato che Sgarbi non aveva alcun coinvolgimento illecito.

Sgarbi Assolto dal Riciclaggio: Finisce un'Indagine a Lungo Raggio sul Quadro Manetti. Vittorio Sgarbi è stato assolto dall'accusa di riciclaggio in relazione al caso del dipinto "La cattura di San Pietro" di Rutilio Manetti. L'esito del processo, celebrato a Reggio Emilia con rito abbreviato, ha visto il critico d'arte prosciolto perché, secondo il giudice, il fatto non costituisce reato. L'indagine, iniziata a Macerata, aveva sollevato dubbi sulla provenienza e l'autenticità dell'opera, finita al centro di una complessa vicenda tra furto, riproduzione e riemersione nel mercato dell'arte. L'Inizio dell'Indagine e il Furto del Quadro.