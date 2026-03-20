Ted DiBiase Jr., figlio della leggenda WWE “The Million Dollar Man”, è stato assolto in un procedimento legale in cui erano stati formulati 13 capi d’accusa contro di lui. La decisione di decadere tutte le accuse è stata comunicata di recente, portando alla fine di un lungo procedimento giudiziario. DiBiase Jr. è noto anche per la sua carriera nel wrestling professionistico.

Theodore Marvin DiBiase, figlio della leggenda WWE “The Million Dollar Man” Ted DiBiase e noto a suo volta come Ted DiBiase Jr., è stato dichiarato non colpevole per tutti e tredici i capi d’accusa a lui attribuiti. La giuria ha raggiunto il verdetto dopo quattro ore di consultazioni: DiBiase non ha commesso i reati di cui accusato e che, in caso di verdetto di colpevolezza, avrebbero portato ad una condanna fino a 185 anni di carcere. Ted DiBiase Jr. sarà un uomo libero. Il processo a suo carico verteva sulla cospirazione per frode telematica e furto ai danni di programmi che ricevevano fondi federali, riciclaggio di denaro. L’ex superstar... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Assolto Ted DiBiase Jr.: decaduti i 13 capi d’accusa

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