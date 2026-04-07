Oggi il Castelfidardo tornerà in campo per riprendere gli allenamenti dopo la pausa di sabato, in vista della prossima sfida contro il Giulianova. La squadra si prepara a disputare una partita fondamentale, con l’obiettivo di ottenere punti utili per migliorare la posizione in classifica. La partita sarà disputata in trasferta e si svolgerà nei prossimi giorni. La compagine si concentra sulla preparazione per affrontare al meglio l’avversario.

Oggi il Castelfidardo riprenderà gli allenamenti dopo il rompete le righe di sabato. C’è da preparare nel migliore dei modi la trasferta di domenica a Giulianova dove i fidardensi cercheranno ancora di muovere la classifica dopo averlo fatto giovedì seppur di un solo punto nel derby casalingo contro la Maceratese. Dove, come ha riferito mister Stefano Cuccù, il Castelfidardo è uscito con vari acciacchi e con tanti rammarichi. Per aver sprecato nel finale il doppio vantaggio, dopo la doppietta siglata da bomber Gallo con un centro su rigore nel primo tempo e poi con il guizzo a inizio ripresa gettando al vento la possibilità di tornare alla vittoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Attenzione puntata sulla sfida contro il Giulianova: servono punti

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