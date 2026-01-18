Il Forlì affronta oggi la Samb in una partita fondamentale per la zona salvezza, in programma al ‘Morgagni’. La sfida, trasmessa su Sky Sport Calcio, 258 e Now, rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre, che cercano punti preziosi per migliorare la propria posizione in classifica. Una gara che richiede attenzione e determinazione: per i padroni di casa, una vittoria è indispensabile per mantenere vive le speranze di permanenza.

Mezzogiorno (e mezzo) di fuoco. Forlì pronto a cucinare la Samb, oggi al ‘Morgagni’ – diretta su Sky Sport Calcio, 258 e Now –, in un ‘pressure test’ che vale doppio in chiave salvezza. I romagnoli (5 ‘metri’ sopra il cielo rossoblù) vanno a caccia di conferme per ricominciare a fluire sotto la spinta di una nuova ondata di entusiasmo generata dal croccante pareggio strappato a Ravenna. I marchigiani, di converso, non sanno più vincere – i 3 punti mancano addirittura da 12 turni –, hanno l’acqua alla gola (+1 sui playout) ma pensieri audaci e salgono in Romagna, scortati da circa 500 tifosi, per rispolverare antiche abitudini, rendendo la pariglia (Galletto rocambolescamente corsaro 1-2 al Sambodromo all’andata). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Forlì all’assalto contro la Samb: "È sfida salvezza, servono 3 punti"

Leggi anche: Forlì con la Samb è scontro salvezza. E dal mercato ecco un nuovo innesto di spessore

Leggi anche: La Samb è in piena emergenza. Ma a Campobasso servono punti

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Samb, crisi e contestazione: Eusepi e compagni fischiati dopo il ko contro la Vis - Sono le doti a cui devono fare ricorso i dirigenti della Samb in questo periodo di sosta natalizia per far ripartire la propria squadra con una ... corriereadriatico.it

Si apre questa sera la giornata 22 nel girone B di Serie C. A inaugurarla è la Vis Pesaro all'assalto della capolista Arezzo. Domani in campo l'Ascoli ad Alessandria contro la Juventus NG. Mentre domenica toccherà alla Samb che in quel di Forlì chiede aiuto a - facebook.com facebook

Gente in strada e centralini dei Vigili del Fuoco presi d’assalto #ProvinciadiRavenna #Cronaca x.com