contro il giulianova una sfida stimolante

L'Atletico Ascoli si prepara a affrontare il Giulianova in una partita che si svolgerà questo pomeriggio. Dopo aver vinto contro la Maceratese e mostrato una difesa solida, la squadra si concentrerà su questa sfida che presenta diverse difficoltà. La partita si gioca in trasferta e rappresenta un nuovo impegno nel campionato.

Dopo il successo contro la Maceratese e un’altra prova di grande solidità difensiva, l’ Atletico Ascoli si prepara a una sfida affascinante e ricca di insidie questo pomeriggio sul campo del Giulianova. Alla vigilia del match, mister Simone Seccardini ha analizzato le difficoltà di una gara che si preannuncia intensa, in uno degli stadi più caldi del girone. Mister con la Maceratese tre punti e un altro clean sheet. La squadra ha acquisito ulteriore consapevolezza: dove può ancora migliorare? "Abbiamo sicuramente acquisito maggiore consapevolezza e fiducia nei nostri mezzi, e questo si vede sia nell’atteggiamento sia nella solidità che la squadra esprime in campo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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