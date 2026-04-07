Attacchi russi a Odessa e su infrastrutture energetiche con oltre 140 droni – Il video

Durante la notte, un attacco con più di 140 droni ha colpito Odessa, coinvolgendo infrastrutture energetiche, edifici residenziali e un asilo nido. Sono stati registrati danni a diverse strutture, inclusa una centrale elettrica distrettuale. Le autorità locali hanno riferito che l’attacco ha causato danni significativi alle infrastrutture e alle abitazioni della città. Non sono stati comunicati dettagli sulle eventuali vittime o sui responsabili dell’attacco.

(Agenzia Vista) Roma, 07 aprile 2026 Di notte, i russi hanno attaccato Odessa con droni d'attacco. Sono stati danneggiati edifici residenziali, un asilo nido e una centrale elettrica distrettuale. Migliaia di famiglie sono rimaste senza elettricità. Le squadre di riparazione hanno lavorato tutta la notte per ripristinare l'energia elettrica. Sedici feriti, tra cui una donna incinta e due bambini. Il più giovane di nemmeno un anno. Usati oltre 140 droni. Attacchi anche su strutture energetiche nella zona a Kharkiv. Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Lady Viminale Claudia Conte e il ristorante di famiglia di cui è azionista a due passi dal Papa. 🔗 Leggi su Open.online Attacchi russi a Odessa e su infrastrutture energetiche con oltre 140 droni(Agenzia Vista) Roma, 07 aprile 2026 Di notte, i russi hanno attaccato Odessa con droni d'attacco. Ucraina, droni russi su Odessa ‘colpite infrastrutture residenziali’Odessa è stata nuovamente colpita da un attacco con droni russi, che hanno danneggiato infrastrutture residenziali. Temi più discussi: Battaglia nel Mar Nero, Zelensky propone una tregua energetica; Ucraina: attacchi aerei russi su Odessa e Kryvyi Rih; Ucraina, non si fermano gli attacchi neppure nella notte di Pasqua; Ucraina: almeno tre morti negli attacchi russi a Odessa, tra cui un bambino. Attacchi russi a Odessa e su infrastrutture energetiche con oltre 140 droni(Agenzia Vista) Roma, 07 aprile 2026 Di notte, i russi hanno attaccato Odessa con droni d'attacco. Sono stati danneggiati edifici residenziali, un asilo nido e una centrale ... ilmattino.it Guerra Russia-Ucraina: attacchi a Odessa e Chernihiv, tre morti e minatori intrappolati, droni su NovorossiyskUn raid russo a Odessa uccide tre persone, tra cui un bambino, mentre un attacco a una miniera intrappola 41 lavoratori. La situazione in Ucraina si aggrava. lamilano.it La #Pasqua cristiana, per l'Ucraina, ha coinciso con un'altra giornata di attacchi russi. A #Odessa ancora vittime civili, colpito un condomini, dalle macerie del quale le squadre di soccorso hanno tirato fuori adulti e bambini, anche una donna incinta. Sono 16 i f - facebook.com facebook #Ucraina, nuovi attacchi russi su Zaporizhzhia, Kharkiv, Kherson x.com