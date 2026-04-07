Nella notte, le forze russe hanno sferrato un attacco con oltre 140 droni contro Odessa, colpendo diverse infrastrutture. Tra i danni segnalati ci sono edifici residenziali, un asilo nido e una centrale elettrica di zona. L’intervento ha causato danni materiali e interruzioni di energia nella zona. Non sono stati riportati dettagli su eventuali vittime o feriti.

(Agenzia Vista) Roma, 07 aprile 2026 Di notte, i russi hanno attaccato Odessa con droni d'attacco. Sono stati danneggiati edifici residenziali, un asilo nido e una centrale elettrica distrettuale. Migliaia di famiglie sono rimaste senza elettricità. Le squadre di riparazione hanno lavorato tutta la notte per ripristinare l'energia elettrica. Sedici feriti, tra cui una donna incinta e due bambini. Il più giovane di nemmeno un anno. Usati oltre 140 droni. Attacchi anche su strutture energetiche nella zona a Kharkiv. Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Confessioni sulla pista da ballo. Così Madonna reinventa la dance music 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Attacchi russi a Odessa e su infrastrutture energetiche con oltre 140 droni

Ucraina, droni russi su Odessa ‘colpite infrastrutture residenziali’Odessa è stata nuovamente colpita da un attacco con droni russi, che hanno danneggiato infrastrutture residenziali.

Ucraina, droni russi su Odessa: colpite infrastrutture civili e portuali(LaPresse) – Un attacco notturno da parte di droni russi ha colpito la città di Odessa, sul Mar Nero, causando danni a infrastrutture civili e...

Attacchi russi a Odessa e su infrastrutture energetiche con oltre 140 droni

Temi più discussi: Battaglia nel Mar Nero, Zelensky propone una tregua energetica; Ucraina: attacchi aerei russi su Odessa e Kryvyi Rih; Ucraina, non si fermano gli attacchi neppure nella notte di Pasqua; Ucraina: almeno tre morti negli attacchi russi a Odessa, tra cui un bambino.

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Guerra Russia-Ucraina: attacchi a Odessa e Chernihiv, tre morti e minatori intrappolati, droni su NovorossiyskUn raid russo a Odessa uccide tre persone, tra cui un bambino, mentre un attacco a una miniera intrappola 41 lavoratori. La situazione in Ucraina si aggrava. lamilano.it

La #Pasqua cristiana, per l'Ucraina, ha coinciso con un'altra giornata di attacchi russi. A #Odessa ancora vittime civili, colpito un condomini, dalle macerie del quale le squadre di soccorso hanno tirato fuori adulti e bambini, anche una donna incinta. Sono 16 i f - facebook.com facebook

#Ucraina, nuovi attacchi russi su Zaporizhzhia, Kharkiv, Kherson x.com