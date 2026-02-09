Ucraina droni russi su Odessa ‘colpite infrastrutture residenziali’

Un attacco con droni russi ha colpito ancora Odessa. Questa volta, le esplosioni hanno danneggiato alcune infrastrutture residenziali, creando panico tra i cittadini. Nessuna vittima è stata ancora confermata, ma i danni sono evidenti e le autorità stanno valutando la situazione. La tensione nella regione resta alta.

Odessa è stata nuovamente colpita da un attacco con droni russi, che hanno danneggiato infrastrutture residenziali. L'evento, avvenuto nella notte tra l'8 e il 9 febbraio 2026, ha sollevato preoccupazioni per la sicurezza dei civili e l'intensificarsi del conflitto nel sud dell'Ucraina, in un contesto internazionale già teso e complesso. L'attacco si inserisce in una dinamica di escalation che vede un crescente ricorso a tattiche belliche mirate a destabilizzare le aree urbane. Le forze russe hanno impiegato droni per colpire obiettivi all'interno di Odessa, una città strategica sul Mar Nero, cruciale per l'economia ucraina e per l'esportazione di grano.

