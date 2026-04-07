Al torneo ATP di Montecarlo, il giocatore italiano ha ottenuto un esordio senza difficoltà battendo in due set il suo avversario francese, assicurandosi così l'accesso agli ottavi di finale. Dopo il Sunshine Double, l’azzurro si prepara ora a sfidare uno tra Cerúndolo e Machá per conquistare un posto nei quarti. La partita si è conclusa con una vittoria netta, senza complicazioni evidenti.

Esordio perfetto sulla terra rossa per l’azzurro dopo il Sunshine Double. Ora Cerúndolo o Machác per un posto nei quarti Parte nel segno della continuità la stagione sulla terra rossa di Jannik Sinner, che al Monte-Carlo Masters 1000centra un esordio convincente e vola agli ottavi di finale. Una prestazione solida e dominante, costruita con continuità da fondo e grande aggressività nei momenti chiave. Al prossimo turno Sinner attende il vincitore della sfida tra l’argentino Francisco Cerúndolo e il ceco Tomáš Machác, con in palio un posto nei quarti di finale. “È stata una buona performance, non è stata una partita semplice. Era la mia prima volta sulla terra e bisogna cambiare stile di gioco. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - ATP Montecarlo, esordio senza difficoltà per Sinner: eliminato Humbert in due set e ottavi conquistati

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Sinner domina Humbert e vola agli ottavi: esordio perfetto a MontecarloIl numero 2 del mondo supera il francese 6-3 6-0 in poco più di un’ora e vola agli ottavi del Masters 1000.

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ATP Montecarlo: Sinner non fa sconti ad Humbert. Esordio a senso unico e gran rientro sulla terraSinner Humbert, Tennis - ATP | Super prestazione dell'azzurro, il francese dominato al servizio e in risposta, grande debutto sul rosso. Affronterà ora Cerundolo o Machac ... ubitennis.com

Nella "sua" Montecarlo, Jannik Sinner lascia le briciole al malcapitato Ugo Humbert e avanza al prossimo turno. 6-3; 6-0; il punteggio finale, con l'Azzurro praticamente perfetto nel mettere fine al match in poco più di un'ora di gioco. Sono ora 36 i set vinti nei M - facebook.com facebook

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