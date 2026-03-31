Matteo Berrettini è stato eliminato dal torneo ATP di Marrakech dopo una partita durata circa tre ore contro Buse, conclusa con il punteggio di 6-7, 7-6, 4-6. La sfida si è conclusa con la vittoria dell’avversario nel set decisivo. Ora il tennista romano si prepara per il torneo di Montecarlo, dove prenderà parte alla prossima competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude la DIRETTA LIVE e l’avventura di Matteo BERRETTINI in quel di Marrakech, lo ritroveremo a Montecarlo. Un saluto sportivo! 19:31 Sette ace a cinque per Berrettini, che mette il 65% di prime in campo con 60% di punti vinti con la prima e 67% con la seconda, spesso in kick. Ricordiamo che ci sono stati 7 break in totale e che il secondo set ha seguito un filo illogico. 19:31 Guardando il lato di gran lunga più positivo di oggi: l’eliminazione dà a romano la bellezza di 5 giorni per preparare l’esordio nel Principato di Monaco, che potrebbe essere già domenica, oppure lunedì. 19:29 Partita veramente dura, strana e giocata ad alti e bassi dal romano, con picchi alti ma altrettanti giochi disastrosi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Buse 6-7, 7-6, 4-6, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: romano eliminato dopo 3 ore, avrà tempo per Montecarlo!

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Sconfitta all’esordio per Berrettini a Marrakech. Matteo è stato superato 7-6, 6-7, 6-4 dal peruviano Buse in un match molto combattuto durato oltre 3 ore. Fuori anche Matteo Arnaldi, sconfitto 6-3, 6-1 dal qualificato Alex Molcan nel primo turno di Bucarest. - facebook.com facebook

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