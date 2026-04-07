Atp Montecarlo Tsitsipas subito eliminato | come cambia il tabellone per Sinner

All’Atp di Montecarlo, Stefanos Tsitsipas è stato eliminato nelle prime battute del torneo. La sua uscita anticipata modifica il quadro del tabellone, influenzando le possibilità per gli altri giocatori. In particolare, ora il percorso di Jannik Sinner potrebbe risultare più agevole, considerando il cambio di avversari e le nuove opportunità che si presentano sulla terra rossa. La competizione prosegue con nuovi sviluppi e sfide da affrontare.

Stefanos Tsitsipas non riesce a fare bene all’Atp Montecarlo: il greco è stato subito eliminato, cosa cambia ora per Sinner Passare dal cemento alla terra rossa a volte cambia completamente gerarchie e prospettive. È come azzerare la stagione che è iniziata e cambiare caratteristiche importanti per vincere. Purtroppo per Stefanos Tsitsipas, stavolta non ha funzionato e continua, dunque, il momento nero di forma per il greco. Gli ultimi mesi sono stati davvero brutti per un tennista solido e di grande qualità, arrivato a essere tra i primi al mondo. Oggi parliamo di un atleta molto diverso e in un’altra fase della sua carriera, che non riesce più a esprimere con continuità tutte le sue doti. 🔗 Leggi su Sportface.it

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