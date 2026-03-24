Vittoria in due set per 6-1, 6-4. Agli ottavi c’è lo statunitense Alex Michelsen Jannik Sinner batte il francese Corentin Moutet ai sedicesimi di finale del torneo Masters 1000 di Miami in due set per 6-1, 6-4. Il numero 2 del mondo continua la sua marcia d’avvicinamento al numero 1 del ranking Atp, grazie anche all’eliminazione di Carlos Alcaraz. Agli ottavi di finale, Jannik se la vedrà con lo statunitense Alex Michelsen. 26. CONSECUTIVE. SETS.??@janniksin breaks a record and def. Moutet, 6-1, 6-4#MiamiOpen @atptour pic.twitter.comLI2rH8hbRu 2403 – Referendum: vince il No, tensione nel centrodestra – Trump ferma i raid e annuncia... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Jannik Sinner vince contro Moutet e vola agli ottavi dell’Atp Miami 2026

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Temi più discussi: Jannik Sinner vince Indian Wells 2026! Battuto in finale Daniil Medvedev, risultato e cronaca della partita · Tennis ATP oggi; Sinner contro Medvedev, la storia completa della rivalità; Sinner: il confronto con l’imprevedibile Moutet, il tennista che compete senza coach; Jannik Sinner può tornare numero 1 anche se non vince a Miami: lo scenario per superare Alcaraz.

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Jannik Sinner senza problemi vince il match contro Corentin Moutet e approda agli ottavi per la quinta volta su altrettante partecipazioni. Superato il francese con il punteggio di 6-1 6-4: troppo leggero il gioco del francese per mettere in discussione le cert x.com

MIAMI OPEN: SINNER AGLI OTTAVI Jannik Sinner batte Moutet 6-1, 6-4 in 1h12' di gioco e vola agli ottavi di finale! Un match dominato con classe e freddezza dall'azzurro. Prossimo avversario: Michelsen. Avanti così Jannik! Forza Skysportten facebook