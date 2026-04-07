Atp 1000 Montecarlo Berrettini avanti al secondo turno dopo il ritiro di Bautista

Matteo Berrettini ha superato il primo turno al torneo ATP 1000 di Montecarlo dopo il ritiro dell’avversario. L’incontro si è concluso rapidamente, consentendo al tennista italiano di avanzare al secondo turno senza giocare. Il torneo, noto come Rolex Monte-Carlo Masters, è il terzo evento della serie Masters 1000 della stagione ed è caratterizzato da un montepremi di 6 milioni di dollari.

Esordio rapido e indolore per Matteo Berrettini nel «Rolex Monte-Carlo Masters», terzo «1000» stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. Nel match che ha aperto il programma sul Court Ranieri III (il campo Centrale del Country Club) il 29enne romano, numero 90 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card, ha superato lo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 85 Atp, ripescato in tabellone come lucky loser, costretto al ritiro per un problema fisico a metà del primo set, sul punteggio di 4-0 in favore dell’azzurro dopo appena 23 minuti di partita. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Atp 1000 Montecarlo, Berrettini avanti al secondo turno dopo il ritiro di Bautista LIVE Berrettini-Bautista Agut 4-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: ritiro immediato dello spagnolo, il romano accede al secondo roundCLICCA QUI PER AGGIORNARE DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-HUMBERT (2° MATCH DALLE 11. Atp 1000 Miami, Berrettini batte Muller e conquista il secondo turno: ora BublikMatteo Berrettini approda al secondo turno del "Miami Open presented by Itau", il secondo Masters 1000 della stagione, in scena sul duro all’Hard... Temi più discussi: Berrettini/Vavassori al 2° turno all'Atp Monte-Carlo: battuti De Minaur e Norrie; Tennis ATP · Montecarlo Masters 2026: programma, orari, dove vedere le partite in diretta tv e streaming; Masters 1000 Monte-Carlo, Sinner con Zverev; Musetti, Darderi e Cobolli nello stesso quarto; RECAP! Monte Carlo, Day 2: Cobolli avanti soffrendo, fuori Arnaldi. Berrettini avanti al Masters 1000 di Montecarlo: Bautista Agut si ritira, l'azzurro vola al secondo turnoIl tennista romano sfida lo spagnolo nel primo turno del torneo Atp in corso sulla terra rossa nel Principato di Monaco: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Berrettini-Bautista Agut oggi in tv, ATP Montecarlo 2026: orario, canale esatto, streamingI Montecarlo Masters 2026 di tennis vedranno completarsi nella giornata odierna il primo turno: oggi, martedì 7 aprile, dopo l'esordio vincente in doppio, ... oasport.it ATP Montecarlo: Berrettini al secondo turno. Bautista Agut si ritira dopo pochi game x.com Tennis Svelata la entry list provvisoria del Sardegna Open che vede le iscrizioni di cinque italiani in Top100 ATP - facebook.com facebook