Atp 1000 Miami Berrettini batte Muller e conquista il secondo turno | ora Bublik

Matteo Berrettini ha vinto il suo match al secondo turno del Miami Open, torneo Masters 1000 che si disputa all’Hard Rock Stadium. Ha battuto Gilles Muller in tre set e ora affronterà Bublik nel prossimo incontro. La partita si è conclusa con la vittoria del tennista italiano, che ha superato l’avversario in due ore e 20 minuti.

Matteo Berrettini approda al secondo turno del "Miami Open presented by Itau", il secondo Masters 1000 della stagione, in scena sul duro all’Hard Rock Stadium (montepremi 9415.725 dollari). Il 29enne romano, numero 68 del mondo, ha sconfitto al debutto Alexandre Muller per 6-4, 6-2 dopo un’ora e 23 minuti di gioco. Prossimo avversario di Berrettini sarà Alexander Bublik, bye al primo turno e decima testa di serie: fra i due un solo precedente, vinto dal 28enne kazako ai quarti del veloce di Antalya nel 2021. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Atp 1000 Miami, Berrettini batte Muller e conquista il secondo turno: ora Bublik Articoli correlati LIVE Berrettini-Muller 0-1, ATP Miami 2026 in DIRETTA: primi minuti del turno d’esordioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Muller, primo game tenuto dal francese anche se l’impressione è che Berrettini, col passare dei minuti,... Berrettini comincia bene a Miami: 6-4 6-2 a Muller. Domani sfiderà BublikUna vittoria che sa di ossigeno, sia in termini di classifica che di fiducia, per Matteo Berrettini. Approfondimenti e contenuti su Atp 1000 Miami Berrettini batte Muller... Temi più discussi: Masters 1000 Miami, 6 italiani in main draw: il tabellone; Il tabellone del Miami Open 2026: con chi giocano Jannik Sinner, gli italiani e le italiane · Tennis ATP e WTA; Atp Indian Wells, oggi il sorteggio con 5 italiani: la GUIDA; Cosa è successo a Matteo Berrettini: match cancellato a Miami. L’azzurro scenderà in campo oggi. Matteo Berrettini oggi all’Atp Miami 2026, orario e dove vederloMatteo Berrettini fa il suo esordio all'Atp Miami 2026, Masters 1000 della Florida. Il 29enne di Roma, n°68 del mondo, gioca il primo turno contro il francese ... lapresse.it LIVE Berrettini-Muller 6-4 6-2, ATP Miami 2026 in DIRETTA: un Matteo dalla buona forma vince all’esordioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina qui, dunque, la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di ... oasport.it MIAMI OPEN ATP 1000 18 - 29 Marzo Da INDIAN WELLS alla FLORIDA ...dalla Costa OVEST a quella EST prosegue sul Cemento il secondo Masters1000 di Stagione Dopo il Trionfo di INDIAN WELLS... JANNIK SINNER proverà a completare il SUNSHINE D - facebook.com facebook Il francese, n. 385 del mondo, supera in rimonta lo statunitense Zachary Svajda e accede al secondo turno del Masters 1000 di Miami: è il primo tennista ATP nato nel 2009 a vincere un match nel circuito maggiore. Al prossimo turno Kouamé sfiderà il ceco Le x.com