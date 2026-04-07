Atalanta dominante a Lecce i giornali eleggono quattro migliori in campo | ma c’è un bocciato senza appello! I giudizi non lasciano dubbi

Nella partita tra Atalanta e Lecce, la squadra bergamasca ha ottenuto una vittoria convincente al “Via del Mare”, mettendo in evidenza una prestazione di rilievo. I giornali hanno assegnato voti ai giocatori nerazzurri, individuando quattro tra i migliori in campo e un giocatore che ha ricevuto un giudizio netto di bocciatura. I giudizi si riferiscono a una gara in cui l’Atalanta ha dominato e conquistato punti fondamentali per la classifica europea.

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