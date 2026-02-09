L’Atalanta batte 2-1 la Cremonese e si avvicina alla zona Champions. Krstovic e Zappacosta segnano i gol che portano i nerazzurri avanti, mentre Thorsby accorcia le distanze nel recupero senza cambiare le sorti del match. La squadra di Palladino fa un passo importante nella corsa al quarto posto, tenendo sotto pressione la Juventus.

Atalanta Cremonese, vittoria fondamentale per la corsa Champions: Krstovic e Zappacosta lanciano i nerazzurri, inutile il gol di Thorsby nel recupero. Mentre la Juventus si lecca le ferite per il pareggio beffa contro la Lazio, dagli altri campi arrivano notizie poco rassicuranti per la classifica bianconera. Al Gewiss Stadium, l’Atalanta ha risposto presente all’appello, conquistando tre punti pesantissimi nella sfida contro la Cremonese. Il 2-1 finale permette alla formazione guidata da Raffaele Palladino di proseguire la propria corsa, lanciando un chiaro segnale alle dirette concorrenti: per un posto nella prossima Champions League bisognerà fare i conti con la solidità e la qualità dei bergamaschi fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Atalanta Cremonese 2-1: scatto Champions per la squadra di Palladino, nel mirino c’è il quarto posto della Juventus

