Atalanta per una serata da sogno Palladino | Non vogliamo porci limiti

L'Atalanta si prepara a una serata importante con mister Palladino che invita a godersi la partita senza pensare ai recuperi. Il tecnico sottolinea che l’avversario è il più in forma in Europa e tra i più forti della competizione. La squadra affronta l’impegno senza limiti, focalizzandosi sul presente e sulla voglia di disputare una partita significativa.

LA CONFERENZA STAMPA. «Non recuperiamo gli infortunati, godiamocela e giochiamocela» spiega mister Palladino: «L’avversario è il più in forma in Europa e tra i più forti della competizione. Noi giocheremo a viso aperto». «Sarà una serata storica, magica. È un sogno a occhi aperti essere agli ottavi di finale contro una squadra così forte: non vogliamo porci limiti, nel calcio tutto è possibile». Raffaele Palladino sprona l’Atalanta alla vigilia del match di Champions League a Bergamo contro il Bayern Monaco, in programma alle 21 del 10 marzo: «L’avversario è il più in forma in Europa e tra i più forti della competizione - spiega il tecnico nerazzurro -. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

