Strage di Bologna le motivazioni della Cassazione | Accertato contributo Bellini suo alibi falso

La Cassazione ha confermato il contributo di Bellini alla strage di Bologna, evidenziando la sua presenza sul luogo del delitto poco dopo l’esplosione e il suo alibi falsificato. Questi elementi rafforzano le responsabilità individuate in sede giudiziaria, contribuendo a chiarire le dinamiche dell’attentato. La decisione rappresenta un passo importante nel processo di giustizia e nel ricordo delle vittime di quella tragedia.

"È stata ampiamente accertata la presenza di Bellini sul luogo del delitto subito dopo lo scoppio dell'ordigno esplosivo. Presenza che il ricorrente ha contrastato allegando un alibi dimostratosi non solo falso, ma organizzato previamente in modo 'raffinato' ed eseguito 'abilmente' nei minimi particolari in vista dello specifico contributo che il ricorrente avrebbe offerto per la realizzazione del delitto e degli altrettanto specifici 'pericoli' che egli doveva contrastare (essere visto sul posto al momento dello scoppio)". È quanto scrivono i giudici della sesta sezione penale della Cassazione nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 1 luglio hanno confermato l'ergastolo per l'ex esponente di Avanguardia Nazionale Paolo Bellini, accusato di concorso nella strage di Bologna del 2 agosto 1980, in cui morirono 85 persone e oltre 200 rimasero ferite.

La Cassazione: da Bellini un contributo consapevole alla strage di Bologna - BOLOGNA – Nei confronti di Paolo Bellini è stata raggiunta la prova di un volontario contributo alla realizzazione della Strage di Bologna del 2 agosto 1980, “nella consapevolezza che la sua azione si ... reggionline.com

