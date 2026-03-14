Irene Pivetti rivelate le motivazioni della condanna a 4 anni

È stata resa nota la condanna di Irene Pivetti a quattro anni di carcere, con l'accusa di evasione fiscale e autoriciclaggio. La notizia ha attirato molta attenzione, generando discussioni tra chi segue da vicino le vicende giudiziarie. La sentenza è stata comunicata ufficialmente e riguarda specificamente i reati contestati alla ex politica.

Ha suscitato molto clamore la notizia della condanna di Irene Pivetti a quattro anni di reclusione per evasione fiscale e autoriciclaggio. L’ex presidente della Camera, tra le figure più note della politica italiana degli anni Novanta e una delle più giovani ad aver ricoperto quella carica istituzionale, è finita al centro di una vicenda giudiziaria che ha riacceso il dibattito pubblico su di lei. La sentenza della Corte d’Appello di Milano ha avuto grande risonanza visto il profilo dell’imputata. Intanto sono state depositate le motivazioni della sentenza. La quarta sezione penale della Corte d’Appello di Milano ha reso note le 46 pagine con cui i giudici spiegano nel dettaglio le ragioni della condanna inflitta all’ex presidente della Camera. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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