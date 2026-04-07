Il Comune ha indetto un’asta pubblica per 26 box e posti auto disponibili nella sua proprietà. Le unità potranno essere assegnate tramite contratto di locazione, della durata di sei anni con possibilità di proroga di altri sei, oppure in concessione d’uso per 12 anni. L’obiettivo è affidare gli spazi a soggetti interessati mediante gara aperta, secondo le modalità stabilite dall’amministrazione.

Il Comune mette all’asta 26 box e posti auto di sua proprietà, da assegnare in locazione per sei anni prorogabili di altri sei o in concessione d’uso per 12 anni. Il bando è aperto fino al 19 maggio. I box si trovano in via Carlo Torre, viale Rimembranze di Lambrate e via Mincio; i posti auto coperti in via Menotti Serrati e via Fratelli Zoia; infine è a bando un posto auto scoperto in via Cassinis, all’interno del cortile di un condominio. Le unità in locazione si trovano all’interno di edifici privati e sono gestite dall’Area Patrimonio immobiliare del Comune di Milano che ne è entrato in possesso nel tempo in diversi modi, dal trasferimento di beni confiscati alla criminalità organizzata all’acquisizione nell’ambito di interventi edilizi convenzionati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Asta per 26 box e posti auto in locazione o concessione

Il Comune di Milano mette all'asta 26 tra box e posti auto: ecco dove si trovano e come partecipareBando aperto fino al 19 maggio: tra i beni anche spazi confiscati alla criminalità organizzata.

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