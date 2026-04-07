Assolto lavoratore portuale di Gioia Tauro cadute tutte le accuse a suo carico

Si conclude con un'assoluzione piena il procedimento giudiziario che ha coinvolto un lavoratore portuale di Gioia Tauro, delegato sindacale. Il procedimento riguardava un infortunio sul lavoro avvenuto nel 2019 e tutte le accuse a suo carico sono state eliminate. La decisione è stata presa al termine del processo, che ha confermato l’estraneità dell’indagato rispetto alle accuse iniziali.

Dopo anni di processi è stato prosciolto con formula piena dal tribunale perché “il fatto non sussiste”. Dichiarato illegittimo anche il licenziamento disposto dall’azienda Si chiude con un’assoluzione piena la vicenda giudiziaria che ha coinvolto Santo Rottura, lavoratore portuale di Gioia Tauro e delegato Filt Cgil, finito sotto accusa dopo un infortunio sul lavoro risalente al 2019. Il tribunale ha pronunciato la formula più ampia prevista dall’ordinamento, “perché il fatto non sussiste”, cancellando definitivamente ogni addebito di truffa e falso. A renderlo noto l’avv. Sabina Pizzuto. L’origine della vicenda è legata a un incidente avvenuto durante l’attività lavorativa di Rottura, impegnato come rizzatore nello scalo portuale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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Temi più discussi: Accusato di truffa per infortunio sul lavoro: assolto con formula piena lavoratore portuale di Gioia Tauro; Inchiesta Tre Croci, due assoluzioni e una condanna nel primo grado; Omicidio a Gioia Tauro, clamorosa assoluzione dopo 11 anni: erano stati chiesti 30 anni di carcere.

Assolto dopo anni di accuse: il fatto non sussiste, lavoratore portuale di Gioia Tauro riabilitatoSanto Rottura, lavoratore portuale di Gioia Tauro e delegato Filt Cgil, è stato assolto con la formula più ampia e liberatoria del nostro ordinamento: perché il fatto non sussiste. Dopo anni di pro ... strettoweb.com

Gioia Tauro, assolto un lavoratore del porto accusato di truffa per infortunioSanto Rottura, lavoratore portuale di Gioia Tauro e delegato Filt Cgil, è stato assolto con la formula piena, «perché il fatto non sussiste» in un processo per truffa e falso nato dal suo infortunio s ... msn.com

L'affaccio naturale verso la Piana di Gioia Tauro, le Eolie e la Sicilia dal monte Trepitò, nel comune di Molochio (RC) Foto marytsol86 - facebook.com facebook