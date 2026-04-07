L’Assegno unico tornerà ad essere erogato ad aprile 2026, ma le date di pagamento variano a seconda delle situazioni familiari. La distribuzione avviene secondo due modalità diverse, determinando tempi differenti di ricezione per le famiglie interessate. Di conseguenza, alcune riceveranno l’assegno prima, altre più tardi, a seconda delle procedure e dei requisiti specifici. La differenza di tempistiche si traduce in un periodo di attesa variabile per chi beneficia di questa misura.

Ad aprile 2026 torna puntuale l’ Assegno unico, ma non per tutti nello stesso momento. Come di consueto il pagamento dell’Assegno unico segue due binari distinti e la differenza, per molte famiglie, si traduce in giorni di attesa in più o in meno. E in certi casi anche in importi diversi. L’Assegno unico di aprile. Già da diverse settimane l’ Inps ha definito il calendario del pagamento per aprile, ma con una distinzione importante. Chi non ha apportato modifiche alla propria situazione (cioè nessun aggiornamento Isee e nessuna variazione nel nucleo familiare) riceverà l’assegno tra il 20 e il 21 aprile 2026. Diverso il discorso per chi ha fatto cambiamenti: in questi casi l’accredito slitta all’ultima settimana del mese, tra il 27 e il 30 aprile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Assegno unico, quando arriva ad aprile 2026: tutte le date e chi lo riceve prima

Quando pagano l'Assegno unico ad aprile 2026? Consulta le date dell'accredito nel calendario dell'InpsL’ Assegno Unico Universale viene pagato anche ad aprile 2026 secondo il calendario fissato dall’INPS.

Quando pagano l'Assegno unico ad aprile 2026? Ecco le date dell'accredito nel calendario dell'InpsQuando pagano l'Assegno unico ad aprile 2026? Ecco le date dell'accredito nel calendario dell'Inps.

Assegno Unico Universale 2026: importi aggiornati, ISEE e domanda INPS passo per passo

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