La Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso di esaminare il caso che riguarda la condanna penale di un ex consigliere del presidente Donald Trump, accusato di oltraggio al Congresso. La decisione apre la possibilità di annullare la condanna, che era stata emessa in precedenza. La questione riguarda il procedimento legale avviato contro questa persona, coinvolta in un procedimento giudiziario legato a comportamenti durante il suo incarico pubblico.

La Corte Suprema Usa ha aperto lunedì la strada all ’annullamento della condanna penale di Stephen Bannon, storico consigliere del presidente Donald Trump, per oltraggio al Congresso. A riportare per primo la notizia è stato il New York Times, che sottolinea come l’azione della Corte arrivi in risposta a una richiesta diretta dell’amministrazione Trump, desiderosa di eliminare dal curriculum giudiziario del fedelissimo Bannon una condanna confermata in appello. Bannon aveva già scontato quattro mesi di carcere a seguito della condanna del 2022, pronunciata dopo il rifiuto di testimoniare davanti alla commissione della Camera che indagava sull’ assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Verso l’annullamento della condanna di Stephen Bannon dopo una sentenza della Corte Suprema

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