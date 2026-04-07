Asia rifiuti gestiti con l’intelligenza artificiale | dal Ministero via libera al progetto

Il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha dato il via libera a un progetto di innovazione tecnologica presentato da Asia Napoli, intitolato “Waste Digital Twin 4 Decision Support System”. Il progetto utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare la gestione dei rifiuti. La valutazione del Ministero è stata giudicata di eccellenza, aprendo la strada a nuove applicazioni nel settore.

Il Mimit (ministero delle imprese e del Made in Italy) ha approvato con valutazione di eccellenza il progetto di innovazione tecnologica presentato da Asia Napoli, intitolato “Waste Digital Twin 4 Decision Support System”. L’iniziativa, sviluppata in partnership con Btinkeeng Srl, ha un valore complessivo di circa 7,2 milioni di euro, di cui oltre 5,5 milioni finanziati con risorse pubbliche. Il progetto è stato candidato nell’ambito dell’avviso “Specializzazione intelligente”, finanziato attraverso il Fcs (fondo per la crescita sostenibile) e il Fri (fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca). Il cuore del programma è la realizzazione di un sistema avanzato per la gestione dei rifiuti urbani basato su intelligenza artificiale, IoT e tecnologie cloud. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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