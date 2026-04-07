Ascolti tv lunedì 6 aprile | Io e te dobbiamo parlare Le donne della Bibbia

Lunedì 6 aprile 2026, i programmi televisivi più seguiti sono stati quelli trasmessi in prima serata. Su Rai 1 è andato in onda il talk show

Ascolti tv lunedì 6 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 6 aprile 2026? Su Rai 1 è andato in onda Io e te dobbiamo parlare. Su Rai 2 The Floor. Su Rai 3 Lo Stato delle Cose. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 Le donne della Bibbia. Su Italia 1 Transporter 3. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 6 aprile 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv lunedì 6 aprile 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

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