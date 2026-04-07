Ascolti TV Pasquetta lunedì 6 aprile | la sfida tra Io e te dobbiamo parlare e Le donne della Bibbia

Lunedì 6 aprile, giornata di Pasquetta, sono stati trasmessi diversi programmi televisivi. Su Rai1 è andato in onda un film con protagonisti Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni. Su Canale 5 è stata proposta una miniserie storica che racconta le vite delle donne della Bibbia. Durante la serata sono stati ascoltati anche gli ascolti di due programmi,

Gli ascolti tv di lunedì 6 aprile, serata di Pasquetta: su Rai1 il film con Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni, su Canale 5 la miniserie storica sulle donne della Bibbia. La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. Ecco tutti i dati Auditel. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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