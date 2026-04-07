Ascolti TV | Lunedì 6 Aprile 2026 Vincono Siani e Pieraccioni 15.7% Le Donne della Bibbia chiudono in calo 15.5% ottimo Giletti 8.2%

Nella serata di lunedì 6 aprile 2026, i programmi televisivi in prima serata hanno registrato risultati diversi. Su Rai1, il talk show ha attirato circa 2.444.000 spettatori, con una share del 15%. I programmi con maggiore ascolto sono stati quelli condotti da Siani e Pieraccioni, entrambi con il 15,7%, mentre “Le Donne della Bibbia” ha chiuso la serata con il 15,5%. Ottimo risultato anche per la trasmissione condotta da Giletti, che ha raggiunto l’8,2%.

Nella serata di ieri, lunedì 6 aprile 2026, su Rai1 Io e te dobbiamo parlare interessa 2.444.000 spettatori pari al 15.7% di share. Su Canale5 Le Donne della Bibbia conquista 2.042.000 spettatori con uno share del 15.5%. Su Rai2 The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno intrattiene 787.000 spettatori pari al 5.5%. Su Italia1 Trasnporter 3 incolla davanti al video 938.000 spettatori con il 6%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 1.083.000 spettatori (8.2%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 624.000 spettatori (5.5%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 535.000 spettatori e il 3.2%. Su Tv8 GialappaShow ottiene 738.000 spettatori (5.5%). Sul Nove Little Big Italy raduna 450. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 6 Aprile 2026. Vincono Siani e Pieraccioni (15.7%), Le Donne della Bibbia chiudono in calo (15.5%), ottimo Giletti (8.2%) Ascolti TV | Domenica 5 Aprile 2026. Le Donne della Bibbia vincono col 17.1%, Filumena Marturano al 13.8%Nella serata di ieri, domenica 5 aprile 2026, su Rai1 Filumena Marturano interessa 1. Ascolti tv lunedì 6 aprile: Io e te dobbiamo parlare, Le donne della BibbiaAscolti tv lunedì 6 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 6... Ascolti tv del 6 aprile, chi ha vinto tra Io e te dobbiamo parlare e Le donne della BibbiaLeonardo Pieraccioni e Alessandro Siani all’assalto della prima serata con Io e te dobbiamo parlare: i risultati degli ascolti del 6 aprile ... dilei.it Ascolti TV Pasquetta, lunedì 6 aprile: la sfida tra Io e te dobbiamo parlare e Le donne della BibbiaGli ascolti tv di lunedì 6 aprile, serata di Pasquetta: su Rai1 il film con Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni, su Canale 5 la miniserie storica ... fanpage.it