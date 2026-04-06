Ascolti TV | Domenica 5 Aprile 2026 Le Donne della Bibbia vincono col 17.1% Filumena Marturano al 13.8%

Domenica 5 aprile 2026, i programmi televisivi su Rai1 hanno attirato diversi spettatori. La trasmissione dedicata alle donne della Bibbia ha ottenuto il 17,1% di share, mentre la rappresentazione teatrale di Filumena Marturano ha registrato il 13,8%. La messa in onda di quest’ultima ha visto circa 1.972.000 persone sintonizzate. Questi dati rappresentano le performance di ascolto delle principali trasmissioni della sera di quella giornata.

Nella serata di ieri, domenica 5 aprile 2026, su Rai1 Filumena Marturano interessa 1.972.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Canale5 Le Donne della Bibbia conquista 2.281.000 spettatori con uno share del 17.1%. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 709.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 Anche Meno incolla davanti al video 765.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3 Il Borgo dei Borghi segna 1.221.000 spettatori pari al 7.7%. Su Rete4 Codice d’onore totalizza 747.000 spettatori (5.3%). Su La7 Le regole della casa del sidro raggiunge 375.000 spettatori e il 2.4%. Su Tv8 Foodish ottiene 321.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Che Tempo Che Fa – Best Of raduna 398. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Domenica 5 Aprile 2026. Le Donne della Bibbia vincono col 17.1%, Filumena Marturano al 13.8% ASCOLTI TV 5 APRILE 2026: LE DONNE DELLA BIBBIA (17,1%), FILUMENA MARTURANO (13,8%), IL BORGO DEI BORGHI, LA BENEDIZIONE DEL PAPAASCOLTI TV 5 APRILE 2026 • DOMENICA • Gli ascolti tv di domenica 5 aprile con Filumena Marturano, Le Donne della Bibbia e Il Borgo dei Borghi. Ascolti tv domenica 5 aprile: Filumena Marturano, Le donne della Bibbia, Anche menoAscolti tv domenica 5 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,... Temi più discussi: Le donne della Bibbia, una serie epica girata tra Roma e Matera; Gerry Scotti fermato da Mediaset, 'Chi vuol essere milionario' non va più in onda: i motivi dello stop; Le Donne della Bibbia (the faithful) in Prima TV su Canale 5: quando in tv, trama, cast; Ascolti tv domenica 5 aprile | Filumena Marturano Le donne della Bibbia Anche meno. Ascolti TV domenica 5 aprile 2026, Pasqua: chi ha vinto tra Filumena Marturano e Le donne della bibbiaNel giorno di Pasqua, la prima serata tv ha visto scontrarsi la rivisitazione di Filumena Marturano con Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera su Rai1, mentre ... fanpage.it Ascolti tv domenica 5 aprile: Filumena Marturano, Le donne della Bibbia, Anche menoAscolti tv 5 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Per Pasqua e Pasquetta Canale 5 propone "Le Donne della Bibbia", miniserie con protagoniste cinque figure chiave dell'Antico Testamento x.com #LeDonneDellaBibbia è la miniserie evento in onda STASERA e DOMANI su Canale 5. Per la prima volta, le grandi vicende bibliche prendono vita attraverso lo sguardo delle donne che hanno segnato la storia. Tra loro, Sara, moglie di Abramo: di fronte al do facebook