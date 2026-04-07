ascolti tv del 6 aprile chi ha vinto tra io e te dobbiamo parlare e le donne della bibbia

Il lunedì 6 aprile 2026 ha segnato il ritorno alla normalità televisiva dopo le festività pasquali, con due programmi principali a confronto. Da un lato, uno show di intrattenimento dedicato alle conversazioni tra due conduttori, dall’altro, una produzione religiosa basata su storie della Bibbia. I dati di ascolto indicano quale dei due abbia attirato più pubblico durante la fascia oraria serale, mentre le emittenti hanno puntato su contenuti di peso per riconquistare gli spettatori.

Il palinsesto di lunedì 6 aprile 2026 ha ufficialmente concluso le festività pasquali in un lunedì dell’Angelo che ha visto le ammiraglie schierare i “pesi massimi” per intercettare il pubblico di rientro dalle gite fuori porta. Il clima si scaldato già nel territorio dell’ access prime time. La sfida tra Rai1 e Canale5 si è fatta serratissima: da una parte il carisma di Stefano De Martino con i suoi “pacchi” in Affari Tuoi, ormai un appuntamento fisso per milioni di italiani; dall’altra il fascino intramontabile della La Ruota della Fortuna targata Gerry Scotti. In prima serata, la proposta è stata ricca. Rai1 ha puntato sulla commedia firmata Siani-Pieraccioni con Io e te dobbiamo parlare, cercando la via della leggerezza, mentre Canale5 ha chiuso il cerchio mistico con la seconda parte della miniserie Le donne della Bibbia. 🔗 Leggi su Dilei.it

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