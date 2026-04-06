Ascolti TV domenica 5 aprile 2026 Pasqua | chi ha vinto tra Filumena Marturano e Le donne della bibbia

Domenica 5 aprile 2026, in occasione di Pasqua, la programmazione serale televisiva ha proposto due grandi produzioni. Su Rai1 è stata trasmessa la rivisitazione teatrale di Filumena Marturano, con protagonisti Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera. Su Canale 5, invece, è andata in onda la miniserie Le donne della Bibbia, catturando l’attenzione del pubblico con i suoi contenuti.

Nel giorno di Pasqua, la prima serata tv ha visto scontrarsi la rivisitazione di Filumena Marturano con Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera su Rai1, mentre su Canale 5 è andata in onda la miniserie Le donne della Bibbia. Tutti i dati Auditel. 🔗 Leggi su Fanpage.it Ascolti tv domenica 5 aprile: Filumena Marturano, Le donne della Bibbia, Anche menoAscolti tv domenica 5 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,... Ascolti tv del 5 aprile, Filumena Marturano sfida Le donne della BibbiaLa domenica di Pasqua cambia ritmo anche sul piccolo schermo con scelte legate alla tradizione e qualche proposta perfetta per una serata lenta, da... Temi più discussi: Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi domenica 5 aprile; Stasera in TV: Film da vedere Domenica 5 Aprile, in prima serata; Ascolti tv domenica 5 aprile | Filumena Marturano Le donne della Bibbia Anche meno; Programmi tv stasera, 5 aprile 2026: ecco cosa vedere sui canali Rai, Mediaset ed altre reti. Ascolti tv domenica 5 aprile: Filumena Marturano, Le donne della Bibbia, Anche menoAscolti tv 5 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Filumena Marturano: trama, storia vera, cast, quante puntate e streamingFilumena Marturano: trama, storia vera, cast, quante puntate e streaming del film in onda stasera, 5 aprile 2026, alle ore 21,30 ... tpi.it Massimiliano Gallo un’altra prova attoriale straordinaria nel film Filumena Marturano. Qui è Domenico Soriano, il ruolo che fu di Marcello Mastroianni in Matrimonio all’italiana. Una versione di grande spessore per un attore che continua a dare il meglio di s facebook Filumena Marturano stasera su Rai 1: la storia vera dietro il personaggio di Eduardo De Filippo x.com