Ascolti TV domenica 5 aprile 2026 Pasqua | chi ha vinto tra Filumena Marturano e Le donne della bibbia

Da fanpage.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 5 aprile 2026, in occasione di Pasqua, la programmazione serale televisiva ha proposto due grandi produzioni. Su Rai1 è stata trasmessa la rivisitazione teatrale di Filumena Marturano, con protagonisti Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera. Su Canale 5, invece, è andata in onda la miniserie Le donne della Bibbia, catturando l’attenzione del pubblico con i suoi contenuti.

Nel giorno di Pasqua, la prima serata tv ha visto scontrarsi la rivisitazione di Filumena Marturano con Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera su Rai1, mentre su Canale 5 è andata in onda la miniserie Le donne della Bibbia. Tutti i dati Auditel. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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