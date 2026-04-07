Ascolti tv 6 aprile 2026 | Io e te dobbiamo parlare Le donne della Bibbia Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Il 6 aprile 2026, le reti televisive sono state protagoniste di una sfida tra Rai 1 e Canale 5, con programmi in concorso. Su Rai 1 è andato in onda “Io e te dobbiamo parlare”, mentre su Canale 5 sono stati trasmessi “Le donne della Bibbia”, “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. I dati degli ascolti televisivi sono stati raccolti dall’azienda di rilevazione AudiTel.

Ascolti tv 6 aprile 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “ Io e te dobbiamo parlare ” contro il “ Le donne della Bibbia “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 6 aprile 2026? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Io e te dobbiamo parlare vs Le donne della Bibbia – Auditel ieri sera, 6 aprile 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Io e te dobbiamo parlare” contro “Le donne della Bibbia”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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