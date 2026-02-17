Un’inchiesta internazionale svela il lato oscuro del riciclaggio chimico | imballaggi di plastica venduti come ecologici ma composti quasi interamente da petrolio vergine

Un’indagine internazionale ha scoperto che molte aziende vendono imballaggi di plastica etichettati come ecologici, ma sono fatti per oltre il 90% di petrolio vergine. Questa scoperta ha sollevato dubbi sulla veridicità delle promesse di sostenibilità di alcuni produttori. In alcuni casi, le confezioni vengono immesse sul mercato senza particolari controlli, anche se dichiarano di essere riciclabili. I ricercatori hanno analizzato numerosi prodotti e trovato che la maggior parte è composta da materiali non riciclabili, ingannando così i consumatori attenti all’ambiente.

N egli ultimi anni, l'attenzione dei consumatori verso l'ambiente è diventata una priorità commerciale. Davanti agli scaffali del supermercato, molti di noi scelgono prodotti con etichette che promettono plastica riciclata o imballaggi sostenibili, convinti di fare la propria parte per il pianeta. Tuttavia, una recente e importante inchiesta condotta da grandi testate europee, tra cui The Guardian, Le Monde, Deutsche Welle e l'italiana Altreconomia, ha svelato che dietro molte di queste etichette si nasconde un gioco di prestigio architettato dai colossi del petrolio per far sembrare "verde" ciò che continua a inquinare.