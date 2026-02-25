Selvaggia Lucarelli sbarca al Grande Fratello Vip nel ruolo di opinionista | Ilary non sei più unica

Dopo giorni di rumors e indiscrezioni, adesso è ufficiale: Selvaggia Lucarelli sbarca al Grande Fratello Vip nel ruolo di opinionista. Lo ha ufficializzato Mediaset che ha anche rivelato la data della prima puntata del reality show: 17 marzo, in prima serata su Canale 5. Il programma, condotto da Ilary Blasi, oltre alla giornalista vedrà la conferma di Cesara Buonamici, sempre nel ruolo di opinionista. Il Grande Fratello, si legge in una nota Mediaset, torna “con molti nuovi elementi, mantenendo l’identità che lo ha reso un fenomeno mondiale”. Selvaggia Lucarelli ha commentato sui social la sua nuova avventura scrivendo: “Ilary non sei più unica. Sei trina”. ILARY NON SEI PIÙ UNICA, SEI TRINA. pic.twitter.comZpiqm2xexr — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) February 25, 2026 Il ritorno della trasmissione e di Ilary Blasi alla conduzione era già stato ufficializzato da Mediaset lo scorso 29 gennaio. 🔗 Leggi su Tpi.it

