Grande Fratello Vip in onda a marzo 2026 Ilary Blasi pronta al ruolo di conduttrice affiancata da Selvaggia Lucarelli come opinionista unica

Il Grande Fratello Vip tornerà a marzo 2026, con Ilary Blasi come conduttrice e Selvaggia Lucarelli come opinionista unica. Nonostante si siano ipotizzate varie possibilità, i provini per il cast sono in corso e il ritorno del programma sembra confermato. La nuova edizione si preannuncia con una conduzione stabile e un ruolo di spicco per Lucarelli, mantenendo l’interesse degli appassionati.

Il Grande Fratello Vip potrebbe non essere cancellato, ci sarebbero i provini in corso per il cast. In pole per il ruolo di conduttrice Ilary Blasi, si punterebbe su Selvaggia Lucarelli per quello di opinionista Il Grande Fratello Vip 2026 si farà e andrà in onda nel marzo del 2026, nonostant. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Grande Fratello Vip "in onda a marzo 2026, Ilary Blasi pronta al ruolo di conduttrice, affiancata da Selvaggia Lucarelli come opinionista unica" Leggi anche: Selvaggia Lucarelli opinionista del GF VIP di Ilary Blasi, ma ricordate cosa diceva di lei? Leggi anche: Grande Fratello Vip pronto a tornare a marzo 2026 con Ilary Blasi Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Grande Fratello, dopo Signorini tutto su Selvaggia Lucarelli: il piano (costoso) per salvare il reality; Grande Fratello Vip, il reality non si ferma: Ilary Blasi pronta a tornare alla conduzione; Grande Fratello Vip, Ilary Blasi pronta a prendere il posto di Signorini; Simona Ventura rompe il silenzio su Alfonso Signorini e il Grande Fratello 19. "Ilary Blasi pronta a tornare al Grande Fratello Vip" - Mediaset sarebbe decisa a confermare il Grande Fratello Vip in primavera: il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione dopo l'autosospensione di Signorini ... corrieredellosport.it

Grande Fratello Vip, il reality non si ferma: Ilary Blasi pronta a tornare alla conduzione - Un ritorno dal forte valore simbolico: Ilary Blasi ha infatti condotto con successo le prime tre edizioni ... comingsoon.it

Selvaggia Lucarelli opinionista del GF VIP di Ilary Blasi, ma ricordate cosa diceva di lei? - Selvaggia Lucarelli e Ilary Blasi potrebbero ritrovarsi al Grande Fratello Vip, nelle vesti rispettivamente di opinionista e conduttrice. donnapop.it

Ora, quattro anni dopo quel siparietto, Ilary Blasi sarebbe pronta a riprendersi il suo posto dopo Grande Fratello è pronto a partire a marzo: per la conduzione, è la settimana decisiva per la firma della conduttrice. La poltrona da opinionista è ancora vuota: Selv facebook

Due turni di stop per Antonio #Conte. #Nesti: «Nell’era del Grande Fratello, con labiali decifrati da decine di telecamere, chi ha ingaggi milionari ha il dovere di frenare l'istinto e non dare il cattivo esempio ai giovani. La disciplina dell'immagine è un x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.