Artigianato parmense resistente alla crisi | solo 71 imprese perse nel 2025

Nel corso del 2025, il settore artigiano della provincia di Parma ha registrato una riduzione di 71 imprese, pari allo 0,6%, portando il totale a 10.000 attività. Nonostante questa perdita, il comparto ha dimostrato una certa resistenza alla crisi economica, mantenendo un numero complessivo di imprese stabile rispetto agli anni precedenti. I dati sono stati diffusi dall’ufficio statistico locale.

Nonostante il calo dello 0,6%, Parma si conferma il territorio più stabile dell’Emilia Occidentale, con un settore trainato da costruzioni e manifatturiero e una forte presenza di imprese straniere e femminili Il comparto artigiano della provincia di Parma chiude il 2025 con una lieve contrazione, perdendo 71 imprese (-0,6%) e portando il totale a 10.946 unità. Un dato che rende Parma la provincia più resiliente dell’Emilia Occidentale, a fronte di un calo del 3,2% nell’area vasta e del 2,3% in Emilia-Romagna. L’artigianato rappresenta il 28,4% delle imprese attive, con il comparto delle costruzioni leader con 4.201 realtà (38,4%), seguito dal manifatturiero con 2. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Cna: “Nel 2025 tiene l’artigianato grazie al Nord Est e al Sud ma in 10 anni perse 128mila imprese”ROMA – Lo stock di imprese artigiane chiude il 2025 con una sostanziale tenuta a oltre 1,23 milioni di attività confermando il trend degli ultimi... Cala l'artigianato pisano nel 2025, perse 96 attivitàPisa, 13 febbraio 2026 – Il sistema dell'artigianato nell'area della Toscana Nord-Ovest chiude il 2025 confermando una profonda trasformazione...