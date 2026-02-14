Cna | Nel 2025 tiene l’artigianato grazie al Nord Est e al Sud ma in 10 anni perse 128mila imprese

La Cna segnala che nel 2025 l’artigianato resiste grazie al Nord Est e al Sud, ma in dieci anni ha perso 128 mila imprese. La perdita riguarda soprattutto le piccole aziende che operano nel settore, molte delle quali hanno chiuso per la mancanza di ordini e di liquidità. Nonostante questo, il numero totale di imprese artigiane rimane sopra 1,23 milioni.

ROMA – Lo stock di imprese artigiane chiude il 2025 con una sostanziale tenuta a oltre 1,23 milioni di attività confermando il trend degli ultimi anni. La differenza tra iscrizioni e chiusure (al netto delle cessazioni d'ufficio da parte delle Camere di commercio) mostra un saldo positivo di 187 unità. Resta negativo l'andamento sul lungo periodo. Negli ultimi 10 anni sono andate perse 128mila imprese. Tra tensioni geopolitiche e commerciali, debolezza della domanda interna, l'artigianato italiano ha confermato l'anno scorso l'accresciuta capacità di affrontare le fasi congiunturali negative. Anche se l'intero sistema produttivo chiude con un saldo positivo di oltre 56mila imprese, la tenuta dell'artigianato è in linea con i risultati del periodo 2021-2024.