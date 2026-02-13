Cala l' artigianato pisano nel 2025 perse 96 attività

Pisa, 13 febbraio 2026 – Il sistema dell'artigianato nell'area della Toscana Nord-Ovest chiude il 2025 confermando una profonda trasformazione strutturale. Durante l'ultimo anno, sono scomparse 96 attività artigiane, molte delle quali storiche e radicate nel territorio, a causa della crisi economica e della crescente concorrenza delle grandi catene commerciali. Tra le cause principali ci sono anche l’aumento dei costi delle materie prime e la difficoltà di innovare in un mercato sempre più globalizzato. Tra le botteghe storiche che hanno chiuso, alcune avevano più di 50 anni di attività alle spalle e rappresent

Pisa, 13 febbraio 2026 – Il sistema dell'artigianato nell'area della Toscana Nord-Ovest chiude il 2025 confermando una profonda trasformazione strutturale. "Nel complesso, il comparto ha espresso buona capacità di tenuta e riaffermato la sua centralità, pur in presenza di sfide strutturali legate alla complessità congiunturale, al ricambio generazionale e alla trasformazione delle forme organizzative d'impresa”, questo emerge dall’analisi dell’Istituto di Studi e Ricerche (ISR) e dell’Ufficio Studi della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest sui dati Infocamere-Stockview. Addio al piccolo emporio, un altro negozio del centro che si arrende Il patrimonio distintivo del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cala l'artigianato pisano nel 2025, perse 96 attività Approfondimenti su cala artigianato In provincia di Sondrio crescono artigianato, commercio e servizi, cala l'industria Nel terzo trimestre del 2025, in provincia di Sondrio, si evidenzia una crescita di artigianato, commercio e servizi, mentre l'industria registra un calo. L'artigianato regge: nel 2025 registrate quasi 18mila imprese attive nel salernitano Nel 2025, l’artigianato nel salernitano conferma la sua solidità, con quasi 18. Ultime notizie su cala artigianato Cala l'artigianato pisano nel 2025, perse 96 attivitàTamburini (Camera di Commercio): È fondamentale sostenere il ricambio generazionale con la formazione professionale e favorire l’integrazione di nuove tecnologie, così da rafforzare la competitività ... msn.com Cala il sole...e la Sicilia...non Finisce mai di Stupire!!! Alla Riserva Naturale dello Stagnone di Marsala (Trapani). Foto by Ivano Lo Coco. - facebook.com facebook