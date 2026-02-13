Cala l' artigianato pisano nel 2025 perse 96 attività

Pisa, 13 febbraio 2026 – Il sistema dell'artigianato nell'area della Toscana Nord-Ovest chiude il 2025 confermando una profonda trasformazione strutturale. "Nel complesso, il comparto ha espresso buona capacità di tenuta e riaffermato la sua centralità, pur in presenza di sfide strutturali legate alla complessità congiunturale, al ricambio generazionale e alla trasformazione delle forme organizzative d'impresa”, questo emerge dall’analisi dell’Istituto di Studi e Ricerche (ISR) e dell’Ufficio Studi della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest sui dati Infocamere-Stockview. Addio al piccolo emporio, un altro negozio del centro che si arrende Il patrimonio distintivo del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

