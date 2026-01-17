Il Centro arti visive si amplia con la nascita di una scuola dedicata alla formazione di artigiani. A breve sarà pubblicato il bando per la nomina del nuovo direttore. Tra i progetti in cantiere, anche un volume commemorativo sugli 800 anni dalla morte di San Francesco, anniversario importante per il convento che ospita la Fondazione Cav, intitolato al

Innanzitutto una scuola di formazione per artigiani. Poi il bando per nominare un direttore. E, tra le tante idee in cantiere, un volume sugli 800 anni dalla morte di San Francesco, avvenimento che ricorre nel 2026, dato che al "poverello di Assisi" è intitolato il convento in cui ha sede la Fondazione Centro arti visive (Cav). Dopo aver completato le nomine negli organi interni (Consiglio d’indirizzo, Comitato di gestione e Comitato tecnico-scientifico), il Cav è pronto a spiccare il salto. Non a parole, ma nero su bianco come la convenzione con il Comune deliberata nei giorni scosi dalla giunta e valida per il 2026-2027. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Centro arti visive si amplia. Nasce una scuola per artigiani. E a breve il bando per direttore

Il progetto "Come me nessuno mai" si amplia con il nuovo Spazio Bourgeois.

