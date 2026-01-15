Il Palazzo del Pegaso diventa spazio d’arte | in mostra le arti visive del Premio Firenze

Il Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale della Toscana, apre le sue porte alle arti visive del XLII Premio Firenze. La mostra, che si svolge negli spazi storici dell’edificio, presenta le opere selezionate di una delle più rappresentative rassegne culturali della città. Un’occasione per valorizzare il rapporto tra arte, storia e istituzioni in un contesto di grande rilievo artistico e culturale.

Firenze, 15 gennaio 2026 - L’ arte dialoga con la storia e le istituzioni nel cuore di Firenze. Il Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale della Toscana, apre i suoi spazi alle Arti Visive del XLII Premio Firenze, accogliendo la mostra delle opere selezionate in una delle rassegne culturali più longeve e autorevoli del panorama cittadino. La giuria del Premio Firenze ha individuato artisti di particolare valore, chiamati a esporre in un contesto istituzionale di grande prestigio. Pittura, grafica, scultura e fotografia si intrecciano in un percorso espositivo ricco e articolato, trasformando il palazzo in un luogo di incontro tra creatività contemporanea, memoria storica e impegno culturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

