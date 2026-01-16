Edipo Re incontra l’intelligenza artificiale | la sperimentazione che rivoluziona lo studio dei classici nelle scuole italiane

Edipo Re incontra l’intelligenza artificiale: un progetto che segna una novità nello studio dei classici nelle scuole italiane. Attraverso la collaborazione tra EY e l’Istituto Santa Maria di Roma, si sperimenta un approccio innovativo, integrando le tecnologie digitali nell’educazione classica. Questa iniziativa punta a rendere più accessibili e coinvolgenti le opere antiche, favorendo un metodo di apprendimento più efficace e contemporaneo.

Come si legge su Ansa, il progetto si concentra sull’analisi dell’Edipo Re di Sofocle e rappresenta un modello concreto di integrazione tecnologica nella didattica umanistica. L’iniziativa risponde alle indicazioni del Piano Scuola 4.0 e alle nuove linee guida ministeriali sull’introduzione dell’IA nelle istituzioni scolastiche. EY ha messo a disposizione il proprio expertise tecnologico e metodologico, curando la formazione dedicata all’utilizzo dei Large Language Models e supportando la progettazione dell’iniziativa. L’obiettivo dichiarato consiste nel portare l’IA in classe in modo responsabile e operativo, coniugando tradizione e innovazione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il mito di Edipo è forse la tragedia più profonda dell’antichità greca e una delle più conosciute ancora oggi. La sua popolarità contemporanea è in gran parte attribuibile al celebre padre fondatore della psicoanalisi, Sigmund Freud, che vi riconobbe l’illustrazio - facebook.com facebook