Arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell’infanzia | avviso per enti locali differimento apertura presentazione progetti al 17 febbraio

L’assessore comunale Marco Ricci ha annunciato che l’avviso pubblico del 3 febbraio per la fornitura di arredi didattici innovativi destinati a asili nido e scuole dell’infanzia sarà disponibile fino al 17 febbraio, dopo il rinvio deciso questa mattina dalla Regione Lombardia.

È stato pubblicato l’Avviso pubblico del 3 febbraio per la fornitura di arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell’infanzia, rivolto agli enti locali, nell’ambito del Programma Nazionale “PN Scuola e competenze” 2021-2027, finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il governo ha pubblicato un avviso per la fornitura di arredi didattici innovativi destinati a asili nido e scuole dell’infanzia.

In Liguria sono stati avviati 68 progetti per nuovi asili nido e scuole dell'infanzia, con un investimento di circa 108 milioni di euro, di cui 84 provenienti dal PNRR.

