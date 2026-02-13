Arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell’infanzia | avviso per enti locali differimento apertura presentazione progetti al 17 febbraio
L’assessore comunale Marco Ricci ha annunciato che l’avviso pubblico del 3 febbraio per la fornitura di arredi didattici innovativi destinati a asili nido e scuole dell’infanzia sarà disponibile fino al 17 febbraio, dopo il rinvio deciso questa mattina dalla Regione Lombardia.
È stato pubblicato l'Avviso pubblico del 3 febbraio per la fornitura di arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell'infanzia, rivolto agli enti locali, nell'ambito del Programma Nazionale "PN Scuola e competenze" 2021-2027, finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).
Arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell’infanzia: avviso per enti locali, scadenza 3 marzo
Il governo ha pubblicato un avviso per la fornitura di arredi didattici innovativi destinati a asili nido e scuole dell’infanzia.
Asili nido e scuole dell’infanzia in Liguria: solo 1 su 5 dei 68 progetti finanziati dal PNRR ha raggiunto la fase conclusiva a cinque mesi dalla scadenza europea
In Liguria sono stati avviati 68 progetti per nuovi asili nido e scuole dell'infanzia, con un investimento di circa 108 milioni di euro, di cui 84 provenienti dal PNRR.
