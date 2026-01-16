Armando Izzo e lo strano messaggio per Raffaella Fico | Amore addio faccio schifo ma la verità è un'altra

Recentemente, su Instagram, Armando Izzo ha condiviso un messaggio indirizzato a Raffaella Fico, scrivendo:

"Addio amore mio, faccio schifo", è il messaggio apparso tra le storie Instagram di Armando Izzo e rivolto alla compagna Raffaella Fico. La verità, però, è un'altra: non è stato il calciatore a scriverlo, ma qualcuno ha hackerato il suo profilo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

