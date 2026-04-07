Argimusco a rischio | l’allarme strade per salvare i megaliti

Il sindaco di Montalbano Elicona ha chiesto alla Città Metropolitana di Messina di intervenire sulle strade provinciali della zona, che si trovano in condizioni critiche a causa del deterioramento e delle recenti intemperie. L’obiettivo è garantire l’accesso e la sicurezza dei visitatori e dei lavoratori che si occupano della tutela dei megaliti sull’Argimusco. L’appello è stato lanciato in vista dei prossimi anni, con particolare attenzione al 2025 e al 2026.

Il sindaco Antonino Todaro lancia un appello urgente alla Città Metropolitana di Messina per riparare le strade provinciali di Montalbano Elicona, minacciate dal degrado e dagli effetti del maltempo tra il 2025 e il 2026. L’allarme riguarda principalmente la viabilità che conduce ai Megaliti dell’Argimusco, un sito di immenso pregio paesaggistico e storico siciliano. Le segnalazioni di residenti e turisti confermano che l’accesso a quest’area è oggi compromesso da tratti stradali fortemente dissestati, rendendo pericolosi gli spostamenti per chiunque visiti il territorio. La spinta decisiva per l’intervento arriva dopo l’ultima comunicazione formale inviata dall’amministrazione comunale lo scorso 31 marzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Argimusco a rischio: l’allarme strade per salvare i megaliti Buche e avvallamenti sulle strade dell'Argimusco, Montalbano lancia l'allarmeIl sindaco Antonino Todaro chiede a gran voce un intervento della Città Metropolitana. Strade urbane, alto rischio: "Salvare pedoni e ciclisti con più limiti di velocità"Una media giornaliera di455 incidenti in Italia nel primo semestre del 2025, secondo i dati Aci-Istat, che ancora non hanno aggiornato il drammatico...