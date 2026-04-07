Arezzo | Digos perquisisce 15enne che esalta l’aggressione con le coltellate alla professoressa
Le forze dell'ordine hanno perquisito un ragazzo di 15 anni coinvolto in una conversazione online in cui aveva elogiato un episodio di violenza avvenuto recentemente contro una docente. L'azione si è svolta nelle città di Firenze e Arezzo, coinvolgendo il personale delle Digos. La perquisizione fa parte di un'indagine in corso relativa a quanto condiviso sui social network.
AREZZO – Il personale delle D.I.G.O.S. delle Questure di Firenze e Arezzo ha dato esecuzione,nel territorio aretino, ad un decreto di perquisizione personale, locale ed informatica, emesso dalSostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, FilippoFocardi, nei confronti di un ragazzo italiano di 15 anni, indagato per il reato di “Propaganda eistigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa” commessoattraverso strumenti informatici. Gli approfondimenti investigativi immediatamente avviati hanno consentito di risalire al quindicenne aretino. L’attività di perquisizione ha... 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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Studente 15enne indagato per istigazione a delinquere: sui social esaltava l’aggressione alla professoressa di BergamoUn quindicenne di Arezzo è indagato per aver esaltato sui social l'aggressione alla professoressa di Bergamo.
Si parla di: Terrorismo, minorenne perquisito nell'Aretino. Un 17enne in manette: progettava strage a scuola.
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