Le forze dell'ordine hanno perquisito un ragazzo di 15 anni coinvolto in una conversazione online in cui aveva elogiato un episodio di violenza avvenuto recentemente contro una docente. L'azione si è svolta nelle città di Firenze e Arezzo, coinvolgendo il personale delle Digos. La perquisizione fa parte di un'indagine in corso relativa a quanto condiviso sui social network.

AREZZO – Il personale delle D.I.G.O.S. delle Questure di Firenze e Arezzo ha dato esecuzione,nel territorio aretino, ad un decreto di perquisizione personale, locale ed informatica, emesso dalSostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, FilippoFocardi, nei confronti di un ragazzo italiano di 15 anni, indagato per il reato di “Propaganda eistigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa” commessoattraverso strumenti informatici. Gli approfondimenti investigativi immediatamente avviati hanno consentito di risalire al quindicenne aretino. L’attività di perquisizione ha... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Arezzo: Digos perquisisce 15enne che esalta l’aggressione con le coltellate alla professoressa

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Studente 15enne indagato per istigazione a delinquere: sui social esaltava l’aggressione alla professoressa di BergamoUn quindicenne di Arezzo è indagato per aver esaltato sui social l'aggressione alla professoressa di Bergamo.

Si parla di: Terrorismo, minorenne perquisito nell'Aretino. Un 17enne in manette: progettava strage a scuola.

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