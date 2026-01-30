Due persone sono state messe sotto indagine a Palermo per aver pubblicato sui social post offensivi contro la comunità ebraica. La polizia ha scoperto che sui loro profili circolavano messaggi e immagini che incitavano all’odio razziale, scatenando preoccupazione tra le associazioni e le autorità locali. Gli investigatori stanno analizzando i contenuti e valutano eventuali reati di propaganda e incitamento all’odio.

Due persone sono state indagate per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, a seguito della pubblicazione di post offensivi contro la comunità ebraica. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato di Palermo, che ha eseguito perquisizioni e sequestrato materiale informatico. Le indagini della Polizia di Stato Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la DIGOS di Palermo, sotto il coordinamento della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha portato avanti un’attività di monitoraggio e contrasto nei confronti dell’antisemitismo e di tutte le forme di odio razziale, etnico e religioso. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Palermo, post offensivi contro la comunità ebraica: casi di propaganda e istigazione all’odio razziale

Approfondimenti su Palermo ComunitàEbraica

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Palermo ComunitàEbraica

Argomenti discussi: Post minacciosi sui social contro gli ebrei, due palermitani indagati per istigazione all'odio razziale e religioso; Palermo, odio e minacce social nei confronti della comunità ebraica: due indagati; Post antisemiti e istigazione all'odio razziale sui social, perquisizioni della Digos: due indagati; Palermo, post antisemiti sui social: due indagati dalla Digos.

Palermo, post offensivi contro la comunità ebraica: casi di propaganda e istigazione all’odio razzialeDue persone indagate a Palermo per propaganda e istigazione all’odio razziale dopo post offensivi contro la comunità ebraica sui social. virgilio.it

Palermo, post contro gli ebrei sui social: due indagatiLe investigazioni, delegate e coordinate dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, hanno portato al rinvenimento di diversi dispositivi e materiale informatico ... lasicilia.it

L'inchiesta della procura di Palermo è partita dai post social facebook