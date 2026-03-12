VIDEO | Arenzano candidata ligure del contest Rai Il Borgo dei Borghi | la sfida è partita come votare

Arenzano, paese ligure, ha ufficialmente partecipato al contest Rai “Il Borgo dei Borghi”. La sfida è iniziata e le votazioni sono aperte sul sito della Rai. La comunità locale si mobilita per sostenere il proprio comune, organizzando eventi, mostre e coinvolgendo scuole e associazioni. I cittadini del paese si sono radunati in modo deciso per mostrare il loro supporto.

Mostre, eventi, video emozionali, lavori con le scuole e con le associazioni e chi più ne ha più ne metta: Arenzano è il comune ligure candidato al contest Rai "Il borgo dei borghi", le votazioni sono aperte sul sito della Rai e per i cittadini del comune rivierasco il tifo è quasi da stadio, ma l'occasione rappresenta anche un'opportunità per il turismo del paese, del territorio metropolitano e della regione. E proprio per supportare la candidatura di Arenzano, il Comune ha dato il via a tante iniziative tra campagne di comunicazione ed eventi collaterali. La competizione è entrata nella fase decisiva: "Il Borgo dei Borghi", promosso da Rai Tre, ogni anno premia uno dei borghi più belli d'Italia.