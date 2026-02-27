Il parco Giovanna Pardini L’area verde rinnovata per le famiglie e i bambini

È stato recentemente inaugurato il parco “Giovanna Pardini”, un’area verde rinnovata situata nella zona di Casa Fiorita a Cafaggio. L’obiettivo è creare uno spazio pensato per le famiglie e i bambini, dove poter trascorrere momenti all’aperto in sicurezza e allegria. La riqualificazione dell’area mira a offrire un luogo accogliente e funzionale per chi vive il quartiere.

Un nuovo spazio per giocare, incontrarsi e crescere ha preso vita nella zona di Casa Fiorita a Cafaggio. È stato inaugurato nei giorni scorsi il parco dedicato a Giovanna Pardini, restituito alla comunità dopo un importante intervento di riqualificazione grazie alla donazione di Giuseppe Sergenti, marito della signora. Alla cerimonia hanno partecipato l’amministrazione comunale, le autorità, numerosi cittadini e gli alunni della scuola primaria Don Lorenzo Celsi, dando il via a una nuova stagione all’area verde, progettata per offrire a famiglie e bambini uno spazio sicuro, inclusivo e accogliente. Tra gli interventi, spicca la costruzione... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il parco ”Giovanna Pardini”. L’area verde rinnovata per le famiglie e i bambini Un parco giochi al Cafaggio. Sarà dedicato a Giovanna PardiniUna nuova area verde riservata ai bambini e alle famiglie in memoria di Giovanna Pardini. Parco Urbano: l’inaugurazione della nuova area sportiva e dell’area di aggregazione sociale per famiglieSabato 20 si terrà l’inaugurazione delle nuove aree dedicate allo sport, ai giochi e all’aggregazione sociale presso il Parco Urbano per il quale... Temi più discussi: Ameglia inaugura il parco pubblico intitolato a Giovanna Pardini; Il parco Giovanna Pardini. L’area verde rinnovata per le famiglie e i bambini; Ameglia inaugura il nuovo parco pubblico dedicato a Giovanna Pardini. Sport, inclusione e memoria: ad Ameglia nasce il parco dedicato a Giovanna PardiniSport, inclusione e memoria: ad Ameglia nasce il parco dedicato a Giovanna Pardini ... msn.com Ameglia inaugura il parco pubblico intitolato a Giovanna PardiniInizialmente prevista ad inizio gennaio e poi rinviata causa maltempo, è finalmente prevista per domani, mercoledì 25 febbraio alle ore 11.30, l'inaugurazione del nuovo parco giochi dedicato alla memo ... msn.com AD AMEGLIA UN NUOVO PARCO PUBBLICO DEDICATO A GIOVANNA PARDINI Leggi qui: https://gazzettadellaspezia.com/index.phpoption=com_k2&view=item&id=172973 - facebook.com facebook